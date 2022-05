Berlin (ots) -Solarbranche unter Strom: Aktuelle Marktdaten und BranchenausblickKompakte Daten und aktuelle Umfrageergebnisse zur Entwicklung der Solartechnik in Deutschland, einen Einblick in wichtige Markttrends und eine Bewertung der aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung zur Entfesselung der Solarenergie gibt Ihnen derBundesverband Solarwirtschaft in seiner Pressekonferenz zum Auftakt der Messen Intersolar Europe und ees Europe unter dem Dach von The Smarter E Europe 2022, deren Exklusivpartner der BSW ist.Datum: 11. Mai 2022Uhrzeit: 10:45 UhrOrt: Raum Seeblick im Restaurant "Käfer am See", Eingang West der Messe München, erstes ObergeschossReferent: Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft e. V. (BSW)Moderation: Nike Marquardt, BSW-PressereferentinSprache: deutschZu den zeitgleich stattfindenden Messen von Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The Smarter E Europe 2022 werden vom 11.-13. Mai 1.450 Aussteller und mehr als 50.000 Besucher in 12 Messehallen der Messe München erwartet.Bitte melden Sie sich zur Pressekonferenz an unter: presse@bsw-solar.de.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.PRESSEKONTAKT, REDAKTIONELLE RÜCKFRAGEN:Bundesverband Solarwirtschaft e. V. (BSW)EUREF-Campus 16, 10829 Berlinpresse@bsw-solar.deTel.: 030 2977788-30www.solarwirtschaft.deOriginal-Content von: Bundesverband Solarwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15347/5210326