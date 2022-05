Bei Netflix (WKN: 552484) sind die Bären los: Im Einklang mit dem Gesamtmarkt zieht das Papier kräftig nach unten. Am Freitag verlor es -4,6% auf 190 US$. Für den Monat April verärgert eine Performance von -49% die Anteilseigner. Gefühlt fallen die Notierungen also ins Bodenlose - aber ist die Ausgangslage wirklich so schlecht? Netflix ist der führende Anbieter, wenn man an Streaming denkt. Das Kreativunternehmen aus dem Filmbereich kommt aktuell ...

