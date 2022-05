Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche hat der Euro herbe Verluste gegenüber dem US-Dollar eingefahren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der EUR/USD-Kurs habe von 1,0840 bis 1,0470 während der Woche nachgegeben. Auslöser sei der russische Gaslieferstopp an Polen und Bulgarien gewesen. Ängste vor einem generellen Lieferstopp für die EU-Wirtschaft, die eine Rezession nach sich ziehen könnte, hätten den Euro geschwächt. Am Freitag habe sich EUR/USD etwas über 1,0500 stabilisieren können. Dennoch seien noch keine positiven Euro-Nachrichten am Horizont auszumachen. Die EU-Verbraucherpreise für April hätten das exakt gleiche Inflationsniveau von 7,5% wie im März ausgewiesen. Die Kernrate (ohne Energie und Nahrung) sei von 2,9% im März auf 3,5% im April gestiegen. ...

