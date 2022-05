Warren Buffett ist bekennender Bitcoin-Hasser. Am Wochenende hat er bei der Aktionärsversammlung seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway ein Plädoyer gegen die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt gehalten.

Die 91-jährige Investmentlegende erklärte: "Wenn Sie mir alle Bitcoins der Welt für 25 US-Dollar anbieten würden - ich würde sie nicht nehmen."

Er bezeichnete den Bitcoin erneut als ein wertloses und unproduktives Asset. Buffett würde statt in Bitcoin eher in Ackerland oder Wohnungen investieren. Der Starinvestor hatte den Bitcoin in der Vergangenheit bereits als "Rattengift zum Quadrat" bezeichnet.

Tatsächlich liegt der Marktwert des Bitcoins laut CoinMarketcap.com derzeit bei 741 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway liegt derzeit nur bei rund 713 Milliarden US-Dollar.

Berkshire Hathaways Vize-Präsident Charlie Munger ging nun sogar weiter und bezeichnete den Bitcoin als "dumm, böse und töricht". Seiner Meinung nach könnte der Preis des Bitcoins "auf null fallen".

Am Montagvormittag steht der Bitcoin mehr als zwei Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit 38.945 US-Dollar (Stand: 02.05.2022, 10.05 Uhr)



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0846701086,BTC~USD