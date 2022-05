Mitteilung der Green City AG i. I.:

Insolvenzverfahren der Green City AG ist eröffnet - Investorenprozess befindet sich in finaler Phase

- Sanierungsexperte Axel W. Bierbach wurde zum Insolvenzverwalter bestellt

- Stabilisierung und Fortführung des Geschäftsbetriebs ist gelungen

- Restrukturierungsprozess ist auf einem guten Weg

- Investorengespräche sind bereits weit fortgeschritten / Positive Fortführungsprognose

Das Amtsgericht München hat am 01. Mai 2022 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Green City AG eröffnet und den Rechtsanwalt und Sanierungsexperten Axel W. Bierbach von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (München) zum Insolvenzverwalter bestellt. Bierbach war seit der Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung über den ganzheitlichen Anbieter für Entwicklung, Bau, Finanzierung und Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen am 26. Januar 2022 bereits als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig. In diesem Zeitraum ist es ihm gelungen, den Geschäftsbetrieb mit seinen rund 120 Mitarbeiter:innen zu stabilisieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...