HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Leoni nach vorläufigen Zahlen von 12,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des Autozulieferers ergäben ein gemischtes Bild, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) seien solide, der schwache Free Cashflow mache jedoch weiterhin Sorgen vor dem Hintergrund einer schon sehr hohen Schuldenlast./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005408884

