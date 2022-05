In unserer Analyse Brent Crude Oil: Trendpfeile zeigen weiter nach unten! vom 25.04.22 hatten wir zuletzt über die charttechnische Situation beim Ölpreis berichtet. In der vergangenen Handelswoche kam es zu einer neuerlichen Zwischenerholung, welche den Kurs wieder bis an die schwarze Aufwärtstrendgerade heran führte (siehe Chart unten). Auch im dritten Anlauf gelang es jedoch nicht, diese Linie zu knacken. Am heutigen Montag steht der Ölpreis aktuell bei 104,29 US Dollar. Achten Sie auch weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...