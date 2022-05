Strahlkraft fürs Depot: Chance für findige Anleger: Analysten sehen kurzfristiges Potential bei dieser Aktie von 77,78% !

Anzeige / Werbung

Auch Sie sollten jetzt da investieren, wo das Smart Money das ganz große Geld investiert!

Liebe Leserinnen und Leser,

Rohstoffinvestoren betrachten Uran als einen aufstrebenden Stern, ein Material, das für die Atomkraft in einer Welt benötigt wird, die sich von fossilen Brennstoffen wegbewegt. Für die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ist es eine andere Geschichte, darin zu investieren.

Die SEC lehnte diese Woche einen Antrag des Sprott Physical Uranium Trust ab, der erste derartige Fonds zu werden, der an US-Börsen gehandelt wird, sagte das Unternehmen und verwies auf die Nichteinhaltung der Notierungsstandards. Eine Sprott-Erklärung wies auf Herausforderungen hin, darunter die Struktur des Trusts "und die Natur des Marktes für physisches Uran".

Denken Sie darüber nach: Wie würde die Rücknahme und Lieferung von radioaktivem Material funktionieren?

Normalerweise gibt ein gescheitertes US-Listing Anlass zur Sorge. Nicht so für Sprott oder Investoren und Analysten, die den in Kanada notierten physischen Uran-Trust des Unternehmens verfolgen, der im Juli begann und jetzt ein Vermögen von 3 Milliarden US-Dollar hat.

"Wir haben unseren Anlegern von Anfang an klar gemacht, dass dies von der SEC als neuartige Notierung behandelt werden würde, wodurch es schwierig wird, ein Ergebnis vorherzusagen", sagte John Ciampaglia, Chief Executive Officer von Sprott Asset Management, dem Anlageverwalter an den Trust, per E-Mail. "Wir erkennen an, dass der Uranmarkt im Vergleich zu anderen Rohstoffmärkten eine Reihe struktureller Unterschiede aufweist."

Ciampaglia sagte, der Trust beabsichtige derzeit nicht, eine Notierung seiner Einheiten an einer US-Börse in naher Zukunft weiter zu verfolgen, werde aber "ein aktiver Teilnehmer an diesem Entwicklungsprozess bleiben".

Als der Sprott-Trust aufgelegt wurde, lag der Uranpreis bei etwa 30 Dollar. Jetzt ist das radioaktive Metall laut Daten von Numerco, einem in Großbritannien ansässigen Maklerunternehmen für Kernbrennstoffe, um 86 % auf etwa 56 US-Dollar gestiegen.

Wir stellen Ihnen heute mit Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) ein Unternehmen vor welches an der Exploration und Erschließung von Uranprojekten in Labrador, Kanada, beteiligt ist.

WKN: A3DE7M | SYM: EI1| CSE:LUR

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) hat endgültige Vereinbarungen zum Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten unterzeichnet, die einen erheblichen Teil des produktiven Central Mineral Belt (CMB) in Labrador, Kanada, einschließlich des Uranprojekts Moran Lake umfassen.

Labrador Uranium wurde kürzlich von Consolidated Uranium ausgegliedert und erkundet das riesige Uranprojekt CMB in Neufundland, Kanada. Es gibt bereits viele historische Daten zu diesem Projekt, die mit überwachtem maschinellem Lernen und geochemischen Modellen analysiert werden. Labrador Uranium ist gut finanziert und hat eine starke Aktionärsbasis.

Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die Unternehmenspräsentation und das Interview mit CEO Stephen Keith an:

Exploration eines riesigen Uranprojekts in Neufundland mit umfangreichen historischen Daten

Werfen wir zunächst gemeinsam auf den produktiven Central Mineral Belt

Mehr als 125.000 ha, die einen bedeutenden Teil des produktiven Central Mineral Belt in Labrador umfassen, einschließlich des Moran Lake-Projekts und des Mustang Lake-Projekts.

307 zusätzliche Claims (7.675 ha) in vier auf Karten abgesteckten Lizenzen entlang des CMB, um wichtige Mineralisierungsstandorte abzudecken, die während des Lands Coming Open-Prozesses in Labrador verfügbar wurden.

Der gesamte "Central Mineral Belt' wird schon rund 50 Jahre exploriert, weshalb Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) über einen gewaltigen Datensatz an zusätzlichen Informationen verfügt!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) hat noch 307 zusätzliche Claims über 7.675 Hektar in vier abgesteckten Lizenzen erworben, um noch mehr wichtige Mineralisierungsstandorte abzudecken, die während des "Lands Coming Open'-Prozesses in Labrador verfügbar wurden!

Geplante Arbeiten

Entwicklung eines Lern- und KI-Programm unter Verwendung verfügbarer kompilierter Daten, um Ziele zu generieren

Der Abschlussbericht der CMB-Arbeitsgruppe wird Empfehlungen für zukünftige Explorationsarbeiten enthalten

Genehmigung für das 2022 Exploration Field Camp

Erste Bohrtests des Ziels mit höchster Priorität



Ein weiteres vielversprechendes Projekt ist das…

"Moran Lake'-Projekt

Das Projekt Moran Lake befindet sich in Labrador, Kanada, innerhalb eines echten Uranlagers im Central Mineral Belt. Der Central Mineral Belt beherbergt mehrere andere Uranlagerstätten, darunter das fortgeschrittene Michelin-Projekt von Paladin Energy. Die Zone "C" war zwischen 2006 und 2013 Gegenstand erheblicher Explorationsaktivitäten. Im März 2011 veröffentlichte ein früherer Betreiber eine kombinierte Uran- und Vanadium-43-101-konforme Ressourcenschätzung.

Die Geologie des Moran Lake Projektes

Die Uranmineralisierung in dem Gebiet ist strukturell begrenzt und in der Regel in Bruchsystemen und in geringerem Maße in Scherzonen untergebracht. Im Aufschluss sind lokale Verwerfungen, Brekzien und Alterationen, alle mit ungewissem Alter, mit der Uran- und Kupfermineralisierung in der Zone Moran Lake C verbunden. Die Uranmineralisierung tritt hauptsächlich in zwei unterschiedlichen Zonen auf, die als Upper C ("UC") und Lower C ("LC") bezeichnet werden.

Die Mineralisierung in der UC-Zone ist in brekziösem, mit Hämatit alteriertem und/oder gebleichtem mafischem Vulkangestein und hämatischen Hornsteinen der Formation Joe Pond beherbergt, während die Mineralisierung in der strukturell darunter liegenden LC-Zone überwiegend in chloriertem (reduziertem) Sandstein der Heggart-Lake-Formation untergebracht ist. Die UC -Zone enthält auch eine Vanadium Mineralisierung, die hauptsächlich in hämatisiertem und brekziösem mafischem Vulkangestein der Formation Joe Pond und brekziösem Gabbro oder diabasischen Intrusiven beherbergt ist. In vielen Bereichen ist die Vanadium Konzentration direkt proportional zur Intensität der Hämatisierung und Brekziierung. Das Auftreten einer Vanadium Mineralisierung kann mit Zonen einer Uranmineralisierung zusammenfallen, ist aber nicht darauf beschränkt.

Geplante Arbeiten

Auch für das Moran Lake Projekt wird Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) die Entwickelung eines Lern- und KI-Programm unter Verwendung verfügbarer kompilierter Daten vorantreiben und schnellstmöglich einsetzen. Auch hier wartet man auf die Genehmigung zur Errichtung einen Feld Camps und darüber hinaus sind erste Testbohrungen bei Zielen mit höchster Priorität geplant.

Das dritte Projekt von Labrador Uranium trägt den klangvollen Namen Notakwanon

Das Notakwanon-Projekt

Das Notakwanon-Projekt befindet sich im Norden von Labrador, etwa 60 km westlich der Küste von Labrador und überspannt die Grenze der Provinzen Churchill und Nain. Das Projekt ist per Wasserflugzeug oder Helikopter von Hopedale, Nain oder Happy Valley-Goose Bay aus erreichbar.

Altius Minerals schloss 2006 ein Basisexplorationsprogramm ab, das zur Entdeckung einer Art von Uranmineralisierung führte, die in Labrador einzigartig ist. Frühere Explorationsarbeiten identifizierten eine Gruppe von Uranvorkommen mit mehr als 20 Vorkommen. Die radiometrische Vermessung durch Altius Minerals zeigte breite erhöhte Ergebnisse rund um die Vorkommen. Drei Hauptzonen mit Spuren einer hochgradigen Uranmineralisierung wurden identifiziert, darunter:

Rumble: Schürfproben ergaben Werte von bis zu 3,49 % U3O8 und Sägeschnitt-Schlitzproben ergaben bis zu 0,48 % U3O8 über 2,5 m

Old School: Stichproben haben bis zu 2,08 % U3O8 ergeben.

Notak-1: Stichproben haben bis zu 1,81 % U3O8 ergeben

Insgesamt ist das Notakwanon-Projekt ein ungetestetes, bohrbereites Multi-Target-Projekt mit Ähnlichkeiten zu Uranlagerstätten im Grundgebirge.

Aktie von Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) mit kurzfristigem 77,78% Potential!

Die Analysten von Red Cloud Securities haben der jungen Aktie von Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) ein erstes Kursziel von C$ 1.60 gegeben.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Ausgestattet mit Spitzenprojekten in besten Jurisdiktionen, einem sehr guten Cashbestand von rund 7,5 Mio. CAD und einem Management, das nachweislich aus absoluten Uran-Company-Makern besteht, sind quasi ein Garant für Kursgewinne, wie bei der Muttergesellschaft Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM), deren Investoren nachweislich mehrere hundert Prozent verdient haben!

Consolidated Uranium hält rund 33% der ausstehenden Aktien, ein weiterer Ankerinvestor ist die schon erwähnte Altius Minerals Corporation (WKN: 172912 | SYM: VTM) welche weitere 17% der Aktien hält.

Keiner dieser Ankerinvestoren wird seine Aktien verkaufen, was im Umkehrschluss Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1) zu einem sehr marktengen Titel machen wird.

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M | SYM: EI1 besitzt zurzeit noch einen Börsenwert von 45 Mio. CAD, der gegenüber vergleichbaren Projekten einen satten Bewertungsabschlag von fast 50% beinhaltet. Daraus wird leicht ersichtlich, welch brachiales Aufwärtspotenzial in dieser Aktie steckt.

Auch Sie sollten jetzt da investieren, wo das Smart Money das ganz große Geld investiert!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Labrador Uranium Inc. wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli Wenlock

Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: AU000000PDN8,CA0209361009,189388994,CA21024C1014,CA50545P3097