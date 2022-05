DJ BA: Arbeitskräftenachfrage steigt im April weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland hat nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit (BA) im April erneut zugenommen. Der von der BA erhobene Stellenindex BA-X stieg um 2 Punkte auf einen Rekordstand von 138 Punkten und lag damit wie im März um 33 Punkte über dem Niveau des Vorjahresmonats. "Das Ende der meisten Corona-Beschränkungen und die Frühjahrsbelebung haben im April im Vergleich zum März zu einem - wenn auch zum Teil nur kleinen - Plus in der Nachfrage bei fast allen Branchen geführt", teilte die BA mit.

Lediglich bei Information und Kommunikation, in der Land- und Forstwirtschaft und in der Zeitarbeit war demnach ein leichtes Minus zu verzeichnen. Im Vergleich zum April 2021 wuchs die Kräftenachfrage überall deutlich, wobei der Zuwachs des Stellenbestands am kräftigsten im Gastgewerbe und bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Verarbeitenden Gewerbe war.

Insgesamt waren im April jeweils 11 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe zuzurechnen und 10 Prozent dem Gesundheits- und Sozialwesen. Von Qualifizierten Unternehmensdienstleistern stammten 10 und von der Baubranche 7 Prozent. 23 Prozent der gemeldeten Positionen gingen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

