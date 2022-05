Mit Xenia Barth übernimmt eine erfahrene Consumer Beauty Care Marketing- und Sales Managerin die Leitung der Merz Consumer Care.

Ab sofort verantwortet Xenia Barth als CEO und Geschäftsführerin die Merz Consumer Care GmbH, ein Unternehmen der Merz Group. Mit den Marken tetesept, Merz Spezial sowie Brooklyn Soap gehört die Merz Consumer Care zu den führenden Anbietern von Gesundheits-, Wohlfühl- und Beautyprodukten im Massmarket in der DACH-Region.

Xenia Barth (47 Jahre) verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Konsumgüterindustrie im Bereich Beauty Care mit Schwerpunkt Marketing und Sales, sowohl im nationalen sowie internationalen Markt. "Wir sind sehr glücklich, mit Xenia Barth eine exzellente Führungskraft für die Merz Consumer Care gewonnen zu haben. Mit ihren hervorragenden fachlichen Kenntnissen sowie Management-Kompetenzen wird sie wichtige Impulse setzen und die starke Entwicklung der letzten Jahre weiter forcieren" sagt Phillip Burchard, CEO der Merz Group und Vorsitzender des Gesellschafterrats.

Zuletzt war Xenia Barth als Geschäftsführerin bei Reckitt Deutschland tätig und verantwortete darüber hinaus als Regional Director das Geschäft für Skandinavien, die Schweiz und Österreich. Davor war sie viele Jahre für Henkel in verschiedenen Positionen mit zunehmender Verantwortung tätig: Sie begann ihre berufliche Karriere zunächst in diversen Marketingund Salesfunktionen in Deutschland. Nach einer Station als Marketing Director in Barcelona kehrte sie nach Düsseldorf zurück und erweiterte innerhalb des Unternehmens zunehmend ihren Verantwortungsbereich. Auf die Position als General Manager Beauty Care in Mexiko folgte schließlich ihre letzte Station für Henkel als Vice President Beauty Care Marketing in den USA.

Ab sofort wird Xenia Barth als CEO und Geschäftsführerin die Merz Consumer Care ganzheitlich verantworten. Steven Potschull, Sales Director D-A-CH hatte nach dem unerwarteten Versterben des CEOs Frank Baldauf im Juli 2021 interimistisch die Geschäfte der Merz Consumer Care geführt. Er wird ergänzend zu Sales D-A-CH, die Bereiche Digitale Transformation und Technical Operations verantworten, in dieser Funktion in die Geschäftsführung der Merz Consumer Care aufrücken und an Xenia Barth berichten.

Über Merz Group

Die Merz Group ist ein weltweit agierendes, diversifiziertes Unternehmen mit Sitz in Frankfurt. Seine Innovationskraft, eine langfristige Perspektive und der Fokus auf profitablem Wachstum zeichnen das seit mehr als 110 Jahren in Familienbesitz befindliche Unternehmen aus. Zur Merz Group gehören die Geschäfte Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Immobilien und Financial Investments. Das Unternehmen beschäftigt 3.396 Mitarbeiter in 28 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.merz.de

Über Merz Consumer Care

Die Merz Consumer Care GmbH ist ein Unternehmen der Merz Group und gehört mit den bekannten Marken tetesept, Merz Spezial und Brooklyn Soap zu den führenden Anbietern von innovativen sowie qualitativ hochwertigen Gesundheits-, Wohlfühl- und Beautyprodukten im Massmarket in der DACH-Region. Kennzeichnend für die Merz Consumer Care sind eine sehr agile und innovationsgetriebene Unternehmens-organisation, eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie eine Produktion in Europa.

