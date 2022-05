In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich in der Regel gesunken. Über die höchste Reduktion können sich die Deutschen freuen mit einem durchschnittlichen Minus von 1,1 Cent pro Liter Heizöl. Die Erdgasproduktionskapazitäten der USA stoßen aufgrund fehlender Pipelines langsam an ihre Grenzen. Nachdem einige chinesische Raffineriebetreiber letzte Woche noch ...

