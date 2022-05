Für die Aktie von Microsoft läuft es derzeit alles andere als rund. Bereits über 20 Prozent hat der Titel seit seinem Allzeithoch bei rund 345 Dollar verloren. Am vergangenen Freitag musste die Aktie wieder einen herben Rückschlag einstecken. Deshalb sollten Anleger jetzt besonders auf diese Marken achten. Die Microsoft-Aktie ist am Freitag an der 290-Dollar-Marke abgeprallt und schloss über vier Prozent im Minus. Nun testet sie die obere Begrenzung des mittelfristigen Abwärtskanals bei rund 278 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...