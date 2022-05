Im sehr schwachen Marktumfeld zählt die Aktie von Bayer zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Doch das hat einen speziellen Grund: Zum Beginn in die neue Handelswoche wird das Papier Ex-Dividende gehandelt. Berücksichtigt man diesen Abschlag, würde das Papier aktuell nur moderat im Minus notieren.Anteilseigner von Bayer erhalten für das vergangene Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von exakt zwei Euro. Eine Ausschüttung in dieser Höhe haben die Leverkusener bereits für das Fiskaljahr ...

