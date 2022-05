Was uns noch vor wenigen Wochen völlig unmöglich erschien, ist inzwischen Realität geworden: Krieg mitten in Europa. Der Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine bringt nicht nur unendlich viel Leid über die vom Krieg betroffenen Menschen, er hat auch die Aktienmärkte stark gebeutelt. Am Tag nach dem Überfall fielen die Kurse im DAX um fast 5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...