Eine große Mehrheit der Mitglieder spricht sich gegen Bitcoin und Co. aus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Wikimedia Foundation (WMF) hat angekündigt, dass sie fortan keine Spenden mehr in Form von Kryptowährungen annehmen wird. Das berichten mehrere Portale wie The Verge. Mehr zum Thema Mozilla verzichtet nach Backlash vorerst auf Krypto-Spenden Warren Buffett: Bietet mir alle Bitcoins der Welt für 25 Dollar an - ich würde sie nicht kaufen Bitcoin als ...

