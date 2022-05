Neun Jahre nach dem Delisting soll der legendäre Pianobauer Steinway zurück an die Börse kommen und neben Starmusikern auch wieder Anleger begeistern.Nach wochenlanger Flaute aufgrund diverser Unsicherheitsfaktoren wie der steigenden Inflation und dem Krieg in der Ukraine kommt inzwischen wieder Belebung in den IPO-Markt. Mit Steinway Musical Instruments bereitet auch eine Ikone ihres Sektors einen Börsengang vor. Die Flügel des 1853 vom deutschen Auswanderer Heinrich Steinweg in New York gegründeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...