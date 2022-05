Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Glarner Landsgemeinde lehnt am Sonntag, 1. Mai 2022, den Antrag von Landrat und Regierung zur Totalrevision des Gesetzes über die Glarner Kantonalbank (ISIN CH0189396655/ WKN A116HQ) (GLKB) ab, so die Glarner Kantonalbank in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...