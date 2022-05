Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bauwerk Group übernimmt per 01.05.2022 Somerset Hardwood Flooring mit Sitz in Somerset, Kentucky (USA), so die Bauwerk Group AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Mit der Akquisition stärkt die Bauwerk Group ihr globales Profil und erringt eine verstärkte Position auf den attraktiven Parkettmärkten in den USA und Kanada. Die Übernahme zeichnet sich durch einen stark komplementären Charakter der beiden Firmen aus. Somerset Hardwood Flooring verfügt über eine etablierte Marke und Marktposition in den USA mit einer starken Präsenz in den relevanten Verkaufskanälen. Bekannt für sein Massivparkett wird Somerset Hardwood Flooring vom Know-how der Bauwerk Group im Bereich Mehrschichtparkett profitieren können. ...

