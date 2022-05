Hallo zum "eMobility Update"! Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in den neuen Monat: VW baut E-Fertigung in Kassel aus ++ Lexus RZ 450e reservierbar ++ VW und BP nehmen Ladesäulen in Betrieb ++ Mahle plant Batterie-Diagnose per Ladestecker ++ Formel E zeigt neuen Rennwagen ++ #1 - VW baut Elektro-Fertigung in Kassel aus Volkswagen Group Components, der interne Zulieferer des Herstellers, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...