Der Feststoffbatterie-Spezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape hat in einem Brief an Investoren einige Fortschritte bekanntgegeben. So hat QuantumScape eine Feststoff-Zelle mit 16 Schichten hergestellt, die 500 Ladezyklen schafft und die Produktion von Separatorfolien erhöht. Ende Juli 2021 hatte QuantumScape die Tests mit zehnschichtigen Zellen begonnen, die damals die bisherigen ein- und vierschichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...