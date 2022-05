Schwalbach am Taunus (ots) -Die warme Sonne, das Rauschen des Meeres, ein Ausflug ins Freie oder eine Erfrischung im kühlen Nass - wir lieben den Sommer! Doch für unser Haar ist er eine Herausforderung: Salz- oder Chlorwasser, die verstärkte UV-Strahlung und das tägliche Styling bedeuten Stress und Feuchtigkeitsverlust für das Haar. Pantene Pro-V schickt das Haar in den Urlaub und schenkt uns hairliche Sommermomente! Ab Mai 2022 ist die neue Miracles Hydra Glow Pflegekollektion von Pantene Pro-V der perfekte Begleiter für den Sommer und versorgt sommergestresstes, trockenes Haar intensiv mit Feuchtigkeit, sodass es glänzt. Zusätzlich zum bewährten Pantene Pro-V Komplex sind die Produkte mit Baobab-Essenz und Biotin angereichert. Das Highlight der Kollektion ist das Durstlöscher-Serum für trockene Spitzen, ein Leave-in, das dem Haar mit seiner einzigartigen Milch-zu-Wasser-Textur langanhaltende Feuchtigkeit schenkt. Das Miracles Hydra Glow Shampoo reinigt das Haar und spendet Feuchtigkeit, während die Pflegespülung stumpfes und trockenes Haar nährt und ihm so Glanz verleiht. Ergänzend wirkt die Sorbet Haarmaske als tiefenwirksamer Feuchtigkeitsbooster.Es gibt so einiges, was wir am Sommer lieben: Voller Lebensfreude genießen wir jetzt jeden Moment in der Sonne. Doch damit einher kommen auch die schädlichen UV-Strahlen, die dem Haar Feuchtigkeit entziehen und die Haarstruktur schädigen. Salz- und Chlorwasser verstärken diesen Effekt noch weiter, sodass das Haar trocken und spröde wird. Doch Rettung ist in Sicht mit der neuen Pantene Pro-V Miracles Hydra Glow Pflegekollektion. Die gesamte Kollektion zeichnet sich durch eine besonders feuchtigkeitsspendende Formulierung mit pflegenden Nährstoffen aus. Zusätzlich zum bewährten Pantene Pro-V Komplex mit Pro Vitamin B5 sind die Produkte mit Biotin und einer vitaminreichen, kalt gepressten Essenz aus Baobab-Samen angereichert. Der als "Baum des Lebens" bekannte Baobab kann unter extrem trockenen Bedingungen wachsen, indem er eine erhebliche Menge an Wasserspeichert. Dadurch gelingt es ihm, Jahre oder sogar Jahrzehnte der Dürre zu überstehen. Das Öl der kalt gepressten Samen, die auf natürliche Weise vom Baum fallen, wurde vom Schweizer Vitamininstitut getestet und als hochwertige Vitamin-E-Quelle zertifiziert.DIE MIRACLES HYDRA GLOW PFLEGEKOLLEKTION FÜR TROCKENES, DEHYDRIERTES HAARDie feuchtigkeitsspendende Systempflege bestehend aus Shampoo und Pflegespülung ist die Basis der Miracles Hydra Glow Pflegekollektion, um das Haar sanft zu pflegen und es mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Das Shampoo reinigt das Haar sanft und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit. Die intensiv hydratisierende Pflegespülung versorgt stumpfes und trockenes Haar mit Feuchtigkeit und schenkt ihm Geschmeidigkeit und ein glänzendes Finish. Zusätzlich versorgt die Miracles Hydra Glow Sorbet Haarmaske das Haar intensiv mit Feuchtigkeit und ist damit, einmal die Woche angewendet, genau das Richtige für sommergestresstes Haar. Sie schließt die Feuchtigkeit ein und erzielt dadurch eine glatte Haaroberfläche. So zaubert die Maske einen wunderschönen Glow in die Haare - ready, um mit der Sonne um die Wette zu strahlen.DAS DURSTLÖSCHER-SERUM FÜR DIE EXTRAPORTION FEUCHTIGKEITMit dem Miracles Hydra Glow Durstlöscher-Serum für trockene Spitzen wird jeder Sommertag zu einem Great Hair Day! Angereichert mit Baobab-Essenz und Biotin gibt das Serum dem Haar einen sofortigen Feuchtigkeitsboost, sodass es sich bis zu 72 h lang geschmeidig anfühlt. Die Leave-in-Pflege ist für die Anwendung am Morgen gedacht. Einfach etwas Produkt in die Handfläche geben, verreiben, bis es sich verflüssigt, und dann in die Haarlängen geben. Nicht ausspülen. Die schnell einziehende Formulierung basiert auf einer Milch-zu-Wasser-Textur, die einzigartig mit jeder Haarsträhne verschmilzt, Spliss glättet und das Haar intensiv pflegt - für glänzendes und geschmeidiges Haar.Schick dein Haar in den Urlaub!PANTENE PRO-V MÖCHTE DAZU AUFRUFEN, AUS JEDEM SUMMER DAY EINEN GREAT HAIR DAY ZUMACHEN. PANTENE PRO-V HAAREXPERTE SACHA SCHÜTTE VERRÄT DAFÜR SEINE ULTIMATIVEN TIPPS FÜR DIE HAARPFLEGE IM SOMMER:1. Gerade im Sommer ist eine gute Systempflege unverzichtbar. Um Sonnenfilter sowie Chlor oder Salzrückstände aus dem Haar zu spülen, sollte das Haar regelmäßig mit Shampoo gewaschen werden. Wichtig: Nach jeder Haarwäsche eine Pflegespülung verwenden. Die feuchtigkeitsspendende Miracles Hydra Glow Pflegespülung dazu in die Längen und Spitzen einmassieren, denn hier wird die Pflege am dringendsten benötigt. Anschließend mit lauwarmem Wasser ausspülen.2. Für intensive Pflege und Feuchtigkeit empfehle ich, die Pflegespülung mindestens einmal die Woche durch die Sorbet Haarmaske zu ersetzen. Dazu das Haar nach dem Waschen mit einem Handtuch gut ausdrücken und die Maske mit den Händen oder einem grobzinkigen Kamm auftragen. Dann das Haar in einen Handtuchturban wickeln und die Maske10 Minuten einwirken lassen. Alternativ die Haare in einen Bun drehen oder zu Braids flechten, so kann man die Maske gerne auch länger einwirken lassen. Gleichzeitig zaubert man einen sommerlichen Look. Anschließend immer gründlich ausspülen und die Haare mit einem Handtuch sanft ausdrücken, nicht trocken rubbeln. So bleibt die Haarstruktur intakt.3. Im Sommer wird das Haar schnell trocken und spröde - es braucht viel Feuchtigkeit! An warmen Sommertagen ist das Durstlöscher-Serum der perfekte Begleiter, auch für unterwegs. Wenn sich die Spitzentrocken anfühlen, einfach eine kleine Menge in die feuchten oder trockenen Spitzen massieren - schon ist das sommergestresste Haar gerettet und bereit für einen hairlichen Sommertag.4. Dennoch gilt: Gönnt euren Haaren ab und zu eine Auszeit von Sonne und Salzwasser. Schutz vor der UV Strahlung bieten beispielsweise auch Sommerhüte oder stylische Kopftücher, die einen schönen Urlaubslook zaubern. Ansonsten tut es aber auch ein schattiges Plätzchen.Pantene Pro-V Miracles Hydra Glow Shampoo,250 ml, 2,99 EUR UVP* - Reinigt das Haar sanft und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit.Pantene Pro-V Miracles Hydra Glow Pflegespülung,160 ml, 2,99 EUR UVP* - Regeneriert und schützt das Haar, ohne zu beschweren. Für geschmeidiges, glänzendes Haar.Pantene Pro-V Miracles Hydra Glow Sorbet Haarmaske,160 ml, 2,99 EUR UVP* - Schenkt dem Haar Feuchtigkeit und glättet die Schuppenschicht für einen gesunden Glanz.Pantene Pro-V Miracles Hydra Glow Durstlöscher-Serum, 70 ml, 5,99 EUR UVP* - ab Juni 2022 erhältlich. Verschmilzt durch seine Milch-zu-Wasser-Textur sofort mit dem Haar, um Spliss zu glätten, die Haare mit Feuchtigkeit zu versorgen und ihnen einen wunderschönen Glow zu verleihen.* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Pressekontakt:P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Str. 40,65824 Schwalbach/Ts. Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431,E-Mail: ruebeling.h@pg.com | Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstr. 2, 40212 Düsseldorf, Monika Suski, Tel.: 0211 58 58 86 164, E-Mail: monika.suski@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Pantene Pro-V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44112/5210763