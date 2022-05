DJ PTA-News: CLOCKCHAIN AG: Kurzfristige Handelsaussetzung aufgrund Dateninkonsistenz Dritter behoben

Berlin (pta027/02.05.2022/12:10) - Die Deutsche Börse AG¸ Cash Markets Operations, Market Control, hat den Emittenten am Freitag, 22. April 2022 schriftlich unterrichtet und sich entschuldigt, dass der Handel der Aktie aufgrund einer Dateninkonsistenz, welcher aber kurzfristig behoben werden konnte, ausgesetzt war. Der Auslöser für die kurzfristige Aussetzung des Handels der Aktie hatte somit keine unternehmerischen Gründe, sondern lagen in der der Zusammenlegung der Aktien, wie im Bundesanzeiger am 27.01.2022 veröffentlicht und einer danach fehlerhaften Datenübertragung bei einer Depotbank. Die Hauptversammlung wird demnächst einberufen um einen weiteren Schritt der Restrukturierung abzuschließen und somit die Gesellschaft für die Aufnahme des neuen Geschäftsmodells vorzubereiten.

Aussender: CLOCKCHAIN AG Adresse: Linkstraße 2, 10785 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 30 70012 7143 E-Mail: info@clockchain-ag.de Website: www.clockchain-ag.com

ISIN(s): DE000A3MQC96 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

