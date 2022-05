Altmeister Warren Buffett meldet sich zu Wort: Den Bitcoin würde er selbst geschenkt nicht wollen. Seine Worte haben Gewicht, da Berkshire Hathaway den Ark-Invest-ETF von Cathie Wood jüngst deklassiert hat. Aber: Trotz starkem Trend weg von Tech und hin zu Value hat der Bitcoin etwas Wichtiges gemeinsam mit der erfolgreichen Coca-Cola-Firma von Warren Buffett. In der neuen Folge des Money Train spricht darüber Martin Weiß mit Florian Söllner. Dieser setzt im Depot 2030 neben Value auf Tech und die ...

