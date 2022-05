Der TecDAX-Neuling und SD-Tipp Verbio (WKN: A0JL9W) setzte am Freitag um -18% auf 68 € zurück. Ein Vorstoß aus der Politik trifft die Branche der Biokraftstoff-Produzenten. Besonders zwei Ministerinnen fördern die Verunsicherung im Sektor. Doch Verbio hatte am Freitag auch eine gute Nachricht. Verbio ist ein Hersteller von Biokraftstoffen und "der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa". Interessant sind ...

