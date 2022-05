Mainz (ots) -ab Freitag, 6. Mai 2022, 19.20 UhrErstausstrahlungen3sat holt das 59. Berliner Theatertreffen auf den Bildschirm: Als Medienpartner zeigt 3sat im Rahmen seiner Reihe "Starke Stücke" drei zum Berliner Theatertreffen 2022 (6.-22.5.) eingeladene Inszenierungen in seinem Programm. Außerdem wird in der Sendung "Kulturzeit extra: Die Zukunft des Theaters - Der Theatertreffen-Talk" über den Status quo des Theaterbetriebs diskutiert, das 3sat-Magazin "Kulturzeit" gibt einen Ausblick auf das Theatertreffen und zeigt ein Porträt der diesjährigen 3sat-Preisträgerin Claudia Bauer.Drei "Starke Stücke": Am Samstag, 7. Mai 2022, 20.15 Uhr, zeigt 3sat Lukas Holzhausens Inszenierung "Ein Mann seiner Klasse" vom Staatstheater Hannover, am Samstag, 14. Mai 2022, 20.15 Uhr, Ewelina Marciniaks Inszenierung "Die Jungfrau von Orleans" vom Nationaltheater Mannheim und am Samstag, 21. Mai 2022, 20.15 Uhr, Claudia Bauers Hommage an den österreichischen Dichter Ernst Jandl "humanistää! eine abschaffung der sparten" vom Volkstheater Wien.Alle "Starken Stücke" sind ab 6. Mai 120 Tage lang in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/kultur/theater-und-tanz) sowie in der Berliner Festspiele Mediathek (https://mediathek.berlinerfestspiele.de) abrufbar. 3sat zeigt die Aufzeichnung des Stückes "Ein Mann seiner Klasse" mit Audiodeskription.Wie relevant, divers, nachhaltig und digital sieht das Theater der Zukunft aus? In "Kulturzeit extra: Die Zukunft des Theaters - Der Theatertreffen-Talk" am Samstag, 7. Mai 2022, 22.05 Uhr, diskutieren Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, die Leiterin des Theatertreffens Yvonne Büdenhölzer, Regisseurin P\u0131nar Karabulut sowie Kulturjournalist und Theaterkritiker Martin Thomas Pesl mit Moderatorin Vivian Perkovic über den Status quo des Theaterbetriebs. Der Talk findet am Freitag, 6. Mai 2022, um 13.00 Uhr im Haus der Berliner Festspiele zum Auftakt des Theatertreffens 2022 mit Publikum statt.Zur Eröffnung des Theatertreffens gibt das 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Freitag, 6. Mai 2022, 19.20 Uhr, einen Ausblick auf das 59. Theatertreffen und spricht mit Barbara Mundel, Intendantin der Münchner Kammerspiele, über die Möglichkeiten des Theaters. Am Donnerstag, 12. Mai 2022, 19.20 Uhr, ist in "Kulturzeit" ein Porträt der 3sat-Preisträgerin Claudia Bauer zu sehen.Außerdem beteiligt sich 3sat beim Theatertreffen an dem Talk "Müssen, Können, Wollen. Ein Gespräch zum Green Deal im Theater". Unter der Moderation von Cécile Schortmann diskutiert im Haus der Berliner Festspiele eine kulturpolitische Gesprächsrunde am Samstag, 14. Mai 2022, Maßnahmen und Hindernisse auf dem Weg zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit im Theater. Der Eintritt ist frei.Ansprechpartnerin:Stefanie Wald, Telefon 06131 - 70-16419;Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/starkestueckeWeitere Informationen im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/showDossier/Special/das-59-theatertreffen-berlin-in-3satWeitere Infos unter: https://berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_380896.htmlWebseite 59. Berliner Theatertreffen: https://berlinerfestspiele.de/de/theatertreffen/start.html3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5210901