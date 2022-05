Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der europäischen Staatsanleihemärkte war in der vergangenen Woche zweigeteilt, so die Experten von Union Investment.Zunächst seien Wachstumssorgen aufgekommen, die für rückläufige Renditen gesorgt hätten. Zwischenzeitlich sei die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen wieder unter die Marke von 0,8 Prozent gerutscht, nachdem vergangenen Freitag noch die Ein-Prozent-Marke angetestet worden sei. Nach dem starken Renditeanstieg hätten einige Marktteilnehmer zudem Gewinne mitgenommen. Am Donnerstag habe die Konsolidierung jedoch abrupt geendet. ...

