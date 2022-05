Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheitsfaktoren rund um den Ukraine-Krieg halten an und begleiteten die Marktteilnehmer auch in der vergangenen Woche, so die Experten von Union Investment.Immer mehr Länder seien zu umfangreichen Waffenlieferungen an die Ukraine bereit, nun auch Deutschland. In diesem Zusammenhang nehme jedoch die Befürchtung zu, Russland könnte die Lieferung von Rohöl und Erdgas reduzieren oder gar gänzlich einstellen. Am Mittwoch habe die Regierung in Moskau hierzu ein Ausrufezeichen gesetzt, als der russische Staatskonzern Gazprom die Lieferung von Erdgas an Polen und Bulgarien komplett eingestellt habe. Beide Länder hätten sich geweigert, die Rechnung - wie vom Kreml gefordert - zukünftig in Rubel zu begleichen. Unmittelbar nach Bekanntgabe sei der europäische Erdgaspreis daraufhin um 20 Prozent angestiegen. ...

