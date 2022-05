Brechen (www.anleihencheck.de) - Anstehende Zinszahlung - das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH wird die 8,50%-Zinszahlung für seine Wandelanleihe 2020/25 (ISIN DE000A289XB9/ WKN A289XB) auch im Geschäftsjahr 2022 fristgerecht am 29. Mai in vereinbarter Höhe an die Anleihenehmer auszahlen. Das teilte das Unternehmen heute mit, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

