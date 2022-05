In der abgelaufenen Handelswoche stieg die Risikoaversion an den Kapitalmärkten weiter. In der Folge legten die Krisenwährungen US-Dollar und Schweizer Franken wieder zu und die Aktienmärkte gaben per saldo nach. Die langfristigen Zinsen konsolidierten ihren vorangegangenen deutlichen Anstieg. In diesem Umfeld gaben die Edelmetalle bis auf Platin deutlich nach. Das Themendepot Edelmetalle profitierte von seiner hohen Liquiditätsquote und konnte die Outperformance gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners-Index ausbauen. Im Berichtszeitraum wurden wir bei Pan American ...

