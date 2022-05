Um 11:44 liegt der ATX TR mit -0.68 Prozent im Minus bei 6693 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -14.73% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +3.91% auf 31.9 Euro, dahinter Rosenbauer mit +3.39% auf 38.15 Euro und Palfinger mit +2.81% auf 24.675 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13979 (+0.50%, Ultimo 2021: 15884, -11.99% ytd). 32x April hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und obwohl es diesmal nur eine Null-Veränderung gab (der ATX ohne Dividenden sogar im Minus) bleibt der April der beste aller Monate. Die durchschnittliche Performance über alle 32 Jahre liegt nun bei+2,81 Prozent. Nun folgt der Dividendenmonat Mai, bei dem wir im Schnitt 1,03 Prozent Plus gesehen haben (Rang 5). In der April-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel ...

