Auf der Analystenkonferenz im vergangenen Sommer war es noch das zentrale Thema: Mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 5,38 Mio. Euro hatte Frequentis im ersten Halbjahr 2021 einen knackigen Gewinn erzielt, was allerdings völlig atypisch für den Geschäftsverlauf des Spezialisten für Kommunikationslösungen, wie sie in der Luftfahrt oder dem Polizeibereich eingesetzt werden, ... The post Frequentis: All-Time-High-in Sichtweite appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...