Für 95 Dollar je Aktie will Microsoft das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard übernehmen. Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hatte bereits kurz vor dieser Nachricht eine kleine Activision-Position aufgebaut. Gekauft hatten damals allerdings Berkshire-Manager. Nun hat der Chef persönlich gewaltig nachgelegt.Auf der Berkshire-Hauptversammlung am Wochenende gab Buffett bekannt, dass Berkshire Hathaway inzwischen rund 9,5 Prozent an Activision Blizzard hält. Zuvor waren es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...