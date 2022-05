Wir haben Top-Börsenexperte Peter Thilo Hasler gefragt, wie man bei volatilen Börsen sein Depot strategisch ausrichten sollte. Interview!

Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, erzählt von seiner Erfahrung mit Depotstrategien in turbulenten Börsenzeiten.



wallstreet:online: In dieser schwierigen Marktphase von Krieg, Zinserhöhungen, Engpässen bei Lieferketten, der Inflation und der drohenden Rezession; wie sollten Anleger ihr Depot umstrukturieren?



Peter Thilo Hasler: Grundsätzlich gilt, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Wer sein Depot umstrukturiert, weil er jetzt schon ängstlich ist, und alle Aktien verkauft, mag sich vielleicht ein paar Euro an Buchverlusten ersparen. Mit einer 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist er aber nicht dabei, wenn die Börse dreht, weil er am unteren Wendepunkt noch viel ängstlicher sein wird. Schließlich sind die Befürchtungen momentan ja nur vage, doch wenn erst richtig Blut durch die Börsensäle fließt, sofern es denn überhaupt zu dieser Situation kommen sollte, wird die Angst vor Aktien so groß sein, dass dann erst recht keiner Aktien haben will.



wallstreet:online: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?



Peter Thilo Hasler: So ist es eine wichtige Börsenregel, dass das Timinig von Aktienmärkten, also verkaufen, wenn es bergab geht und kaufen, wenn es nach oben geht, nicht funktioniert. Der berühmte Spruch von André Kostolany, wonach Anleger kaufen sollen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen spielen, hat so viel Schaden angerichtet, auch weil ihn keiner hinterfragt. Ich jedenfalls haben die Kanonen noch nie donnern gehört. Daher ist es die Aufgabe des Anlegers, die besten Aktien auszuwählen, unabhängig von der aktuellen Börsenphase, und diese langfristig zu halten.



wallstreet:online: Herr Hasler, vielen Dank für das Interview.



