DJ Diplomaten: EU dürfte Öl-Embargo gegen Russland per Jahresende vorschlagen

Von Laurence Norman

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission wird nach Aussage zweier leitender Diplomaten wahrscheinlich vorschlagen, den Kauf von russischem Rohöl durch EU-Mitgliedsländer Ende 2022 einzustellen. Die Vorschläge, die am Dienstag an die EU-Mitgliedsstaaten als Teil eines sechsten Sanktionspakets gegen Moskau wegen dessen Invasion in der Ukraine verteilt werden sollen, werden der Slowakei und Ungarn aufgrund ihrer besonders hohen Abhängigkeit von russischem Öl wahrscheinlich zusätzliche Zeit für die Umsetzung des Embargos geben.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bestätigte am späten Sonntag, dass Berlin nun ein Öl-Embargo unterstützt. Ein Embargo-Beschluss muss von allen 27 Mitgliedstaaten unterstützt werden. Es wird erwartet, dass die EU-Kommissare die Vorschläge bei einem Treffen hochrangiger Brüsseler Beamter am Dienstag fertig stellen werden. Eine Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten könnte noch diese Woche fallen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 08:22 ET (12:22 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.