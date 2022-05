Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer Schätzung des IWF bleibt die Inflation in der ganzen Welt aufgrund des Krieges in der Ukraine und des sich ausbreitenden Preisdrucks längere Zeit erhöht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die befürchtete "Stagflation" komme nicht erst noch auf uns zu, sie sei eigentlich schon da. Subtrahiere man von den nominalen BIP-Wachstumszahlen die Inflationsraten, so bleibe schon nichts mehr übrig. ...

