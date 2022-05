Top-Ten: Welche ETFs stehen im Ranking auf den ersten zehn Plätzen bei den meistgehandelten ETFs beim Smartbroker in der letzten Börsenwoche? Ranking!

Der erste Platz geht nicht mehr - wie in den letzten zwei Wochen - an den iShares Core MSCI World, sondern an den Amundi ETF DAX UCITS ETF DR, der in die höchste deutsche Börsenliga investiert.



Der iShares Global Clean Energy UCITS ETF rutschte vom siebten Platz auf den Neunten.



Zum Schluss hat sich die Zehn - HSBC MSCI WORLD ETF - von letzter Woche auf die achte Stelle bewegt.



Meistgehandelte Smartbroker ETFs in dieser Woche:



1. AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR



2. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)



3. Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C



4. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C



5. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF



6. Xtrackers DAX UCITS ETF 1C



7. Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap



8. HSBC MSCI WORLD ETF



9. iShares Global Clean Energy UCITS ETF



10. iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: LU0274211480,IE00B1XNHC34,FR0010655712,IE00B4L5Y983,IE00B5BMR087,LU0411075020,IE00B4X9L533,IE00B3RBWM25,IE00BJ0KDQ92,IE00BK5BQT80