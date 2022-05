Mit Verlusten ist der Dax am Montag in den als schwierig geltenden Börsenmonat Mai gestartet. Nach seiner recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex am Nachmittag um 1,05 Prozent auf 13 950 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel gab um 1,82 Prozent auf 29 547 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor rund zwei Prozent. Impulse aus Großbritannien fehlen, feiertagsbedingt wird dort zum Wochenauftakt nicht ...

