Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow fiel am Freitag auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Er musste 2,8 Prozent abgeben. Damit trübte sich auch die Wochenbilanz stark ein. Auf Wochensicht verzeichnete der amerikanische Leitindex einen Verlust von 2,5 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Berkshire Hathaway, Activision Blizzard, Embracer Group, Airbnb, Starbucks, Vestas, Nordex, Encavis, Li Auto, NIO, Xpeng, Global Payments und Apple. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.