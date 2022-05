Die Aktie von Hapag-Lloyd hat im heutigen Handel - wieder einmal - ein neues Rekordhoch markiert und damit ein frisches Kaufsignal generiert. Darüber hinaus gab es gute Nachrichten für die Reederei. So hat die EU-Kommission nun die Beteiligung der Reederei Hapag-Lloyd am JadeWeserPort in Wilhelmshaven genehmigt. Die Brüsseler Behörde teilte am Montag mit, dass der geplante Einstieg nur begrenzte Auswirkungen auf den Binnenmarkt habe und daher keine wettbewerblichen Bedenken aufwerfe. Hapag-Lloyd ...

