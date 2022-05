Heute stellen wir Ihnen eine DAX-Short-Spekulation über ein Hebelzertifikat vor. Wir erläutern das Papier und begründen, warum eine solches Engagement Sinn macht, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Wir werden in dieser Woche noch weitere Short-Ideen vorstellen. Heute beginnen wir mit der Variante für Mutige. Lesen Sie die Details in der heutigen Analyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...