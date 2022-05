DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. Mai (vorläufige Fassung)

=== 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q, Romanel-sur-Morges *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 10:00 Analysten- Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q, Schloss Premstätten 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q, Heerlen *** 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q, Aßlar 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q, Straelen *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London 09:15 DE/EV Digital Invest AG, Erstnotiz im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Bundeskabinett, Beginn der zweitätigen Klausurtagung, Meseberg *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -15.000 gg Vm zuvor: -18.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 10:00 DE/HKP, PK zu Vergütungsberichten der DAX-Unternehmen, Frankfurt 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 55,2 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8% zuvor: 6,8% *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +4,9% gg Vm/+36,0% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+31,4% gg Vj *** 11:00 DE/Symrise AG, Online-HV 11:00 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Jahres-PK, Frankfurt 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter 0,10-prozentiger Bundesanleihen über 750 Mio Euro mit Laufzeit April 2033 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q, Wilmington *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht April zu APP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 16:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe 17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 1Q, Amsterdam 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Märkte/Börsenfeiertag Japan, Singapur, China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 02, 2022 09:39 ET (13:39 GMT)

