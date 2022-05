DGAP-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Barkapitalerhöhung der Deutsche Geothermische Immobilien AG erfolgreich platziert



02.05.2022 / 16:09 CET/CEST

-Barkapitalerhöhung der Deutsche Geothermische Immobilien AG erfolgreich platziert- Die Deutsche Geothermische Immobilien AG gibt bekannt, dass 605.000 neue Aktien aus der am 7. April 2022 beschlossenen Barkapitalerhöhung zum Preis von EUR 1,10 erfolgreich platziert werden konnten. Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 665.500. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 605.000,00 auf EUR 1.815.000,00 erhöhen. Die Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung sollen - wie bereits kommuniziert - für die Begleichung von laufenden Verbindlichkeiten sowie für künftige Geschäftstätigkeit verwendet werden. Die Lieferung der neuen Aktien findet voraussichtlich in der 20. KW 2022 statt. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf im Segment "Primärmarkt" einbezogen werden. BankM, Frankfurt am Main, begleitete die Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. 02.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

