NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum der Aktivität in der US-Industrie hat sich im April gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 59,2 von 58,8 Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 59,7 Punkte erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Nach einem langsamen Start ins Jahr, bei dem das Produktionswachstum fast zum Stillstand kam, startet das verarbeitende Gewerbe das zweite Quartal auf einer viel stärkeren Basis. Die Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen erweist sich als ermutigend, trotz des starken Inflationsdrucks, der sich im April weiter verschärft hat", sagte Chefökonom Chris Williamson.

May 02, 2022 10:00 ET (14:00 GMT)

