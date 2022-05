Volle Breitseite von Warren Buffett gegen den Bitcoin. Seine Kritikpunkte sind nicht neu - und können zumindest in einem Fall auch gegen sein Lieblingsinvestment Coca-Cola gewendet werden. Auch Charlie Munger war vor der Kryptowährung, dessen Höhenflug beide verpasst hatten.Das Berkshire-Hathaway-Aktionärstreffen in Omaha sollte sich kein Anleger entgehen lassen. Zumindest die Highlight-Zitate von Warren Buffet sorgen immer noch für Gesprächsstoff. So sagte er, er würde alle Bitcoins der Welt nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...