Monument Re hat heute bekanntgegeben, dass Alex Brogden die Funktion des Group Chief Underwriting Officer ("GCUO") übernommen hat und Carlo Elsinghorst zum Group Chief Financial Officer ("GCFO") ernannt wurde.

Manfred Maske, Group CEO, bemerkte: "Wir freuen uns, dass wir diese Ernennungen bekanntgeben dürfen. Damit werden die unbezahlbaren Beiträge anerkannt, die Alex und Carlo zur Monument Group geleistet haben. Alex hatte zuvor die gemeinsame Funktion des Group Chief Financial Officer ("GCFO") und Group Chief Underwriting Officer ("GCUO") inne. Diese Funktion wurde jetzt aufgeteilt, so dass sich Alex auf das Aushandeln erfolgreicher Ergebnisse bei Übernahmen, Rückversicherungen, den Eintritt in neue Märkte und neue Geschäftsmöglichkeiten konzentrieren kann, während der Schwerpunkt der GCFO-Funktion auf der finanziellen und versicherungsmathematischen Berichterstattung sowie Operationen, Finanzverwaltung, Steuern und Kapitalmanagement bei dem Unternehmen liegen wird.

Seit er als CEO Ireland zur Unternehmensgruppe gekommen ist, hat Carlo das irische Team erfolgreich bei Übernahmen in Irland und der zunehmenden Ausreifung des Unternehmens geleitet. Carlo hatte zuvor die Funktion des CFO bei verschiedenen Unternehmen inne. Sein Hintergrund im Finanzwesen und seine internen Kenntnisse der Unternehmensgruppe werden für diese Funktion von Nutzen sein."

Über Monument Re

Monument Re Limited ist eine Holdinggesellschaft für Lebensrückversicherungen- und -versicherungen mit einer Präsenz auf Bermuda, in Irland, Belgien, Luxemburg, der Insel Man und Guernsey sowie mit Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit seiner Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und die betreffenden Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Weitere Informationen finden Sie unter www.monumentregroup.com.

