02.05.2022 / 17:55

Ein Zwischenstand zu der vom Vorstand der SHS VIVEON AG, München, (ISIN DE000A0XFWK2, WKN A0XFWK) am 14. März beschlossenen Barkapitalerhöhung von derzeit EUR 2.157.000,00 um bis zu EUR 1.067.000,00 auf bis zu EUR 3.224.000,00 liegt vor. Von den Bestandsaktionären wurden im Rahmen des Bezugsangebotes, welches am Freitag, den 29. April endete, insgesamt 172.853 Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 5,50 bezogen, was einer Bezugsquote von 16,1 % entspricht. Daraus resultiert ein Bruttoemissionserlös von EUR 950.692.



Darüber hinaus liegen weitere Zusagen von Neuinvestoren in Höhe von knapp 1 Mio. EUR vor. Somit liegt mit heutigem Stand vom 2. Mai 2022 die Platzierungsquote der Kapitalerhöhung bei über 30 Prozent. Das Private Placement dauert noch bis einschließlich Freitag, den 6. Mai. Die Kapitalerhöhung wird von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, (kontakt@smc-investmentbank.de), begleitet. Mit dem zum heutigen Stand zu erwartenden Kapitalzuflusses wird die SHS Viveon ihre strategischen Ziele vor allem im Bereich der Entwicklung und Markteinführung neuer geplanter Produkte wie z.B. im Compliance Bereich (Lieferkette, ESG), sowie der technologischen Neuausrichtung weiter umsetzen.



Details zur Kapitalerhöhung finden Sie unter www.shs-viveon.com/unternehmen/investor-relations/kapitalerhoehung/

