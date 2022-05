Der Dieselpreis in den USA geht durch die Decke. Den vierten Tag in Folge sieht man jetzt neue Rekordstände. Aktuell liegt der Verkaufspreis an den Tankstellen bei 5,32 Dollar pro Gallone. Diese offizielle Grafik der US-Energiebehörde geht nur bis 25. April, wo der Preis für Diesel bei 5,16 Dollar pro Gallone notierte. Noch zum Jahresende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...