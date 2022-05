Mit Reconnaissance Energy Africa (WKN: A2PRKY) konnten SD-Leser astronomische Renditen von mehr als 1.000% einfahren. Bereits im Juli des vergangenen Jahres stellte ich danach die Aktie des in Simbabwe tätigen Öl- und Gasexplorers Invictus Energy (WKN: A2JPGD) vor. Seinerzeit als spekulative Chance. Mit starken Nachrichten ist das Papier nun dabei durchzustarten. Die Aktie legte in den letzten drei Handelstagen an der australischen Börse ASX um +36% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...