Highlight-Gruppe mit positiver Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2021 - Deutlicher Anstieg des Konzernumsatzes um 22,6 % auf 508,2 Mio. CHF - Betriebsergebnis steigt um 11,7 % auf 28,6 Mio. CHF - Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner erhöht sich um 21,5 % auf 14,8 Mio. CHF - Ergebnis je Aktie konnte erfreulicherweise um 23,8 % auf 0,26 CHF gesteigert werden - Eigenkapitalquote liegt zum 31.12.2021 bei 30,5 % Die Geschäftsentwicklung der Highlight-Gruppe verlief - auch in Anbetracht der fortwährenden Covid-19 Pandemie im Jahr 2021 insgesamt positiv. Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2021 Der Konzernumsatz in Höhe von 508,2 Mio. CHF lag um 22,6 % über dem Vorjahreswert von 414,6 Mio. CHF. Dabei erwirtschafteten alle Segmente (Film, Sport- und Event-Marketing sowie Sport) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höhere Aussenumsätze. Im Filmsegment gab es höhere Umsätze in Kinoverleih, Home Entertainment und TV-Auftragsproduktionen. Zudem wurden wieder Sportveranstaltungen durchgeführt.



Der operative Konzernaufwand stieg aufgrund der Produktivität im Vergleich zum Vorjahr auf 636,9 Mio. CHF und lag um 27,8 % über dem Vergleichswert des Geschäftsjahrs 2020 (498,3 Mio. CHF).



Infolge der Zunahme der Umsatzerlöse erhöhte sich das EBIT um 3,0 Mio. CHF bzw. 11,7 % auf 28,6 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 25,6 Mio. CHF).



Der Gewinnanteil der Anteilseigner erhöhte sich auf 14,8 Mio. CHF nach 12,2 Mio. CHF gegenüber Vorjahr. Entwicklung der operativen Segmente 2021 Im Segment Film waren auch im Jahr 2021 die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Kinobereich noch spürbar. Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt neun Eigen- und Co-Produktionen realisiert, darunter die Eigenproduktion "Liebesdings", "Guglhupfgeschwader" aus der erfolgreichen Eberhofer-Reihe, "Freibad" sowie die Nachfolgeproduktion des Erfolgsfilmes "Der Vorname". Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr zehn Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter "Kaiserschmarrndrama", "Contra", "After Love" sowie die Fortsetzung der Erfolgsreihe "Ostwind - Der große Orkan". Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnten auch im Jahr 2021 zahlreiche Lizenzverkäufe von Eigen- und Fremdproduktionen, mit etablierten wie auch mit neuen Partnern, realisiert werden. Unter anderem planen Constantin Film und RTL Deutschland ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter auszubauen. Im Bereich Free-TV haben sich vor allem die Erstlizenzen von "After Passion" und "Papillon" (ProSieben), "Der Fall Collini" (ARD) und "Der Vorname" (ProSieben) umsatzrelevant ausgewirkt. Im Pay-TV Bereich kamen noch folgende, pandemiebedingt vorgezogene, Erstausstrahlungen dazu: "Monster Hunter", "Wrong Turn: Foundation" und "Horizon Line" (alle Sky).



Die Umsatzerlöse im Segment Film stiegen im Berichtsjahr auf 331,5 Mio. CHF (Vorjahreswert: 261,3 Mio. CHF). Die übrigen Segmenterträge, die weitgehend aktivierte Filmproduktionen sind, stiegen um 35,7 % auf 141,5 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 104,3 Mio. CHF). Die Segmentaufwendungen stiegen - insbesondere infolge der planmässigen Abschreibungen - insgesamt um 29,7 % auf 457,1 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 352,4 Mio. CHF), deshalb erhöhte sich das Segmentergebnis um 19,6 % auf 15,9 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 13,3 Mio. CHF).



Die Aussenumsätze des Segments Sport- und Event-Marketing lagen mit 68,4 Mio. CHF um 11,2 % über dem Vergleichswert des Vorjahrs (61,5 Mio. CHF). Die Segmentaufwendungen erhöhten sich von 34,8 Mio. CHF auf 41,8 Mio. CHF, während die übrigen Erträge von 0,6 Mio. CHF auf 0,7 Mio. CHF stiegen. Das Segmentergebnis lag mit 27,3 Mio. CHF leicht über dem Vorjahreswert (27,2 Mio. CHF).



Die weltweite Ausbreitung des COVID-19- Virus sowie die Auswirkungen der Ukraine-Krise belasten auch im ersten Quartal 2022 die operative Geschäftstätigkeit der Highlight-Gruppe. Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Covid-19 Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. Die Highlight-Gruppe plant unter anderem mit einem starken Kinoprogramm im Segment Film und den neuen Bundesliga Rechten ab Saison 2021/22 im Segment Sport, auf eine stabile und wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftstätigkeit mit einem grossen Wachstumspotential zurückzukehren. Auf Grund der oben erwähnten Risiken kann der Verwaltungsrat keine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 abgeben. Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 wird voraussichtlich im Juni 2022 stattfinden. Die Prüfungsarbeiten konnten erst letzte Woche abgeschlossen werden. Wir gehen davon aus, dass wir gegen Ende der Woche den geprüften Geschäftsbericht veröffentlich können. In der Zwischenzeit steht für die Aktionäre und Interessenten eine ungeprüfte Version des Geschäftsberichts 2021 unter www.highlight-communications.ch zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2021 2020 Abw. in % Umsatzerlöse 508,2 414,6 22,6 EBIT 28,6 25,6 11,7 Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) 15,4 12,0 28,4 Ergebnisanteil Anteilseigner 14,8 12,2 21,5 Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,26 0,21 23,8 Segmentumsatz Film 331,5 261,3 26,8 Sport- und Event-Marketing 68,4 61,5 11,2 Sport 108,3 91,8 18,1 Segmentergebnis Film 15,9 13,3 19,6 Sport- und Event-Marketing 27,3 27,2 0,1 Sport -7,7 -9,0 n/a in Mio. CHF 31.12.2021 31.12.2020 Abw. in % Bilanzsumme 688,2 661,3 4,1 Eigenkapital 209,8 207,0 1,3 Eigenkapitalquote (%) 30,5 31,3 -0,8 Punkte Finanzverbindlichkeiten 190,6 172,7 10,4 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 48,3 48,2 0,3

