Natürlich ist es nicht angemessen, was zum Beispiel Erzieher verdienen. Frühkindliche Bildung, Integration und Inklusion - das Aufgabenspektrum ist breiter und anspruchsvoller geworden. Das sollte sich auch in der Bezahlung widerspiegeln, nicht nur in warmen Worten von Politikern. Dennoch: Die Mittel sind begrenzt, und die angespannte Lage der öffentlichen Kassen und die Kriegsfolgen, allen voran die extreme Inflation, machen es nicht gerade leicht, Kompromisse zu finden. Doch das ist die Stärke der deutschen Sozialpartnerschaft: dass meistens ein verantwortungsvoller Interessenausgleich gefunden wird. Je früher, desto besser.



